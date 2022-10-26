Собчак втекла з Росії – ЗМІ

Телеведучу підозрюють у здирстві.

Собчак втекла з Росії – ЗМІ
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З Росії втекла відома телеведуча та блогер Ксенія Собчак. Про це на своєму сайті повідомило російське державне інформаційне агентство ТАРС.

Анонімне джерело у правоохоронних органах повідомляє, що Собчак залишила Росію минулої ночі. Її шлях продовжився через Білорусь до Литви.

На момент втечі діяв ордер на арешт Собчак. Раніше ЗМІ повідомляли, що у будинку Собчак також пройшли обшуки. Це було пов'язано із судовим процесом про вимагання у держкорпорації "Ростех", повідомили у правоохоронних органах. За це їй загрожує 15 років колонії.

"Собчак підозрюється за п. "б" ч. 3 ст. 163 КК РФ (вимагання з метою отримання майна в особливо великому розмірі). Потерпілим у справі проходить посадова особа "Ростеху", - сказало джерело серед правоохоронців.

Комерційного директора Кирила Суханова та ексголовного редактора журналу "Татлер" Аріана Романовського було затримано в Москві.

Батьком Собчак був Анатолій Собчак, який обіймав посаду мера Санкт-Петербурга у 1990-ті роки. Владімір Путін був тоді заступником мера Санкт-Петербурга і близьким соратником Собчак.

За матеріалами: ИТАР-ТАСС /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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