Полиция Киева усилила охрану правительственного квартала

За соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей.

Полиция Киева усилила охрану правительственного квартала
Фото: Александр Рудоманов

Столичная полиция усилила охрану правопорядка в правительственном квартале, там дежурят около 3,8 тыс. силовиков.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Фейсбуке.

"Полиция и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности во время заседания Верховной Рады Украины. Сегодня во время заседания в парламенте за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиленные наряды полиции несут службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.

"Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" во втором чтении. Перед заседанием в центре Киева националисты провели акцию Марш "Стоп-реванш" с требованием принять данный закон.


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