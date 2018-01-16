Полиция Киева усилила охрану правительственного квартала

За соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей.

Фото: Александр Рудоманов

Столичная полиция усилила охрану правопорядка в правительственном квартале, там дежурят около 3,8 тыс. силовиков.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Фейсбуке.

"Полиция и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности во время заседания Верховной Рады Украины. Сегодня во время заседания в парламенте за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиленные наряды полиции несут службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.

"Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения", - говорится в сообщении.