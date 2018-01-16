Прибытие Папы Римского в Чили провоцировало массовые беспорядки
В чилийском городе Консепсьон прошли массовые беспорядки в связи с визитом Папы Римского Франциска.
Об этом сообщает местная радиостанция
После того, как борт с понтификом приземлился в аэропорту, в городе начались столкновения демонстрантов с правоохранителями. По данными СМИ, за акцией протеста стоят общественные организации, близкие к оппозиции. Протестующие выражали недовольство действиями властей, которые, по их словам, хотят показать Папе Римскому образ Чили, не соответствующий действительности.
Полиция с применением спецсредств силой разогнала протестующих, а в ходе столкновений пострадали двое демонстрантов. Еще более 30 были задержаны.
Папа Римский Франциск прибыл в Чили в понедельник, 15 января, в рамках официального визита. Ожидается, что во вторник он проведет в Сантьяго утреннюю мессу, а затем выступит с большой речью в правительственном дворце.
Напомним, ранее сообщалось,во время визита в Колумбию Папа Римский разбил бровь и щеку о стекло автомобиля.
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