Агент "Лолита": в соцсетях выдвинули разные версии происходящего

Агент

Несмотря на быстрое опровержение от Администрации президента подлинности писем Петра Порошенко от 2007 года, которые появились в украинских СМИ  в ночь с 13 на 14 января в социальных сетях разгорелась настоящая дискуссия.

Об этом сообщает корреспондент ГолосUA.

«Думаю весьма скоро можно будет обсуждать новые письма и спорить - это фейк или нет, но концептуально текст не изменится: "Прошу пустить на территорию РФ, занимаюсь созданием рабочих мест в Липецк, плачу налоги, никакой не русофоб это все Турчинов, Яценюк, Аваков. Претензий к пограничникам не имею"», - отметил политолог Кирилл Молчанов.

 «А шо Вашингтон уже не наш?», - поинтересовалась Светлана Кривцова.



«Какой то "Восточный экспресс" получается. Вы все так хотите, чтобы Педро стал агентом ФСБ, что подозрение падает на всех Укр блогеров, с подписчиками от 100 и выше   Причем вся эта канитель, если это не фейк говорит только о том, что Петр может быть максимум Мальчишом - Плохишом. Какой он агент? Я вас умоляю. Ну, написал объяснительную и что? Вы все-таки стараетесь в своих бедах обвинить РоSSию. Как же вы достали, реально», - добавила Елена Ленова.

«Интересно, а Лолиту, в смысле фильм, ну и книгу заодно, теперь запретят?», - прокомментировал Александр Билогур.

«Прочитал ночные опровержения АПУ. Опять фальшивка ФСБ.В аду сейчас переполох. По нему бегает Геббельс с вопросом-кто такие политтехнологи Порошенко и почему их не было у меня?», - пошутил политолог Руслан Бизяев.

«Без очной экспертизы оригинала невозможно определить подлинность или фальсификацию. Когда Администрация Президента успела провести экспертизу? Заочно? Экстрасенсы?» - подчекрунл Андрей Лукашев.

Напомним, 13 января стало известно, что грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал якобы «копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов РоSSии».

Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию РоSSии.

6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию РоSSийской Федерации.

Впоследствии представители роSSийского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в РоSSию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.




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