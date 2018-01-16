В Литве обнародован список россиян, подпадающих под действие "закона Магнитского"

В списке есть фамилия лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В Литве обнародован список россиян, подпадающих под действие "закона Магнитского"
Фото: rus.tvnet.lv

Департамент миграции Литвы в понедельник обнародовал список из 49-ти граждан РоSSии, которым из-за нарушений прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву, сообщает Delfi.

Список был обнародован на прошлой неделе на основании вступившего в силу в Литве с 1 января так называемого "Закона Магнитского". В списке, который выложен в Интернете, значатся имена, фамилии, даты рождения и гражданство указанных лиц. В частности, в списке есть фамилия лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Некоторые включенные в этот список лица уже сейчас являются нежелательными в Литве, сказал представитель министра внутренних дел.

В списке также значатся глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, который вел дело Магнитского. Судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналёва, Сергей Подопригоров, которые приняли решение по этому делу, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица.

Литовский Сейм утвердил "закон Магнитского" о санкциях в отношении граждан иностранных государств, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека 16 ноября 2017 года. Фигурантам "списка Магнитского" будет на пять лет запрещен въезд в Литву.

Закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли в США, применив санкции против роSSийских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас - более 40 имен.Подобные "законы Магнитского" приняты в Канаде и Эстонии.


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