В Запорожье СБУ провела обыски в связаной с УПЦ МП пророSSийской организации

В ОО "Союз православный "Радомир" изъяли оружие, медали "Патриот РоSSии", распечатки с текстами антиукраинского содержания.

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, провели в Запорожье санкционированные обыски у представителей пророSSийской общественной организации "Союз православный "Радомир".

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Сообщается, что оперативники изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "Патриот РоSSии", пророSSийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

Фото: ssu.gov.ua

Предварительно установлено и задокументировано, что ОО "Радомир" предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви.

Фото: ssu.gov.ua

"Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине", - подчеркивается в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 11 января прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство. Действия священников, которые отказались отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка, квалифицировали по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса - дискриминация по религиозному признаку.


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