Суд оставил в должности директора Института агроэкологии, задержанного на взятке в 300 тысяч долларов
Соломенский районный суд Киева не отстранил от должности директора Института агроэкологии Ореста Фурдычко, которого недавно задержали при получении взятки в 300 тыс. долларов.
Об этом сообщает
"Суд отказал детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в ходатайстве об отстранении от должности директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Ореста Фурдычко, которого задержали на 300 тыс. долларов взятки ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принял судья Сергей Коробенко. Фурдычко задержали 30 декабря 2017 после получения им 300 тыс. долларов взятки от компании "Сател Украинка".
Он требовал эти деньги у основателя компании, действуя в сговоре с бывшим директором предприятия. За вознаграждение в общей сумме 500 тыс. долларов Фудичко пообещал не разрывать договор совместной деятельности по строительству жилого комплекса на земельном участке Института.
Сейчас по делу есть двое подозреваемых - Фурдычко и бывший директор "Сател Украинка".
Напомним, ранее сообщалось, 1 января 2018 следственным судьей подозреваемому Оресту Фурдычко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.01.2018 13:29
12.01.2018 13:34