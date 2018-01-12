Суд оставил в должности директора Института агроэкологии, задержанного на взятке в 300 тысяч долларов

Суд оставил в должности директора Института агроэкологии, задержанного на взятке в 300 тысяч долларов

Соломенский районный суд Киева не отстранил от должности директора Института агроэкологии Ореста Фурдычко, которого недавно задержали при получении взятки в 300 тыс. долларов.

Об этом сообщает"Судебный репортер".

"Суд отказал детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в ходатайстве об отстранении от должности директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Ореста Фурдычко, которого задержали на 300 тыс. долларов взятки ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принял судья Сергей Коробенко. Фурдычко задержали 30 декабря 2017 после получения им 300 тыс. долларов взятки от компании "Сател Украинка".

Он требовал эти деньги у основателя компании, действуя в сговоре с бывшим директором предприятия. За вознаграждение в общей сумме 500 тыс. долларов Фудичко пообещал не разрывать договор совместной деятельности по строительству жилого комплекса на земельном участке Института.

Сейчас по делу есть двое подозреваемых - Фурдычко и бывший директор "Сател Украинка".

Напомним, ранее сообщалось, 1 января 2018 следственным судьей подозреваемому Оресту Фурдычко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен. 




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