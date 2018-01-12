Авиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном море

Вертолеты Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок.

Авиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном море
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) ВМС США в Черном море.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

Отмечается, что цель этих тренировок - отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости.

В ходе учений вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Отработка подобных совместных элементов - это уже привычное для нас дело. Но, безусловно, каждая такая возможность становится хорошим поводом для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам", - прокомментировал врио замкомандующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.

Напомним, корабль USS Carney (DDG 64) ВМС США 8 января прибыл в порт Одессы, где находился с дружественным визитом до 11 января.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
На КП "Кучурган" гражданин Молдовы напал на украинских пограничниковНа КП "Кучурган" гражданин Молдовы напал на украинских пограничников
За сутки на Донбассе погиб один военный, четверо получили ранения и травмыЗа сутки на Донбассе погиб один военный, четверо получили ранения и травмы
Военный-контрактник получил три года тюрьмы за самоволкуВоенный-контрактник получил три года тюрьмы за самоволку
Иранские спецслужбы провели аресты причастных к организации протестовИранские спецслужбы провели аресты причастных к организации протестов
В зоне АТО погиб военныйВ зоне АТО погиб военный
Британские инструкторы приступили к подготовке украинских военных правоохранителейБританские инструкторы приступили к подготовке украинских военных правоохранителей
Первый в 2018-м корабль НАТО пришвартовался в Одесском портуПервый в 2018-м корабль НАТО пришвартовался в Одесском порту
Полиция и Нацгвардия провели спецоперацию в Авдеевке: задержаны трое боевиков Полиция и Нацгвардия провели спецоперацию в Авдеевке: задержаны трое боевиков
За сутки в АТО погиб один военный (обновлено)За сутки в АТО погиб один военный (обновлено)
Солдаты стали заложниками коррупции в армии, – военный экспертСолдаты стали заложниками коррупции в армии, – военный эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости