Авиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном море

Вертолеты Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) ВМС США в Черном море.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

Отмечается, что цель этих тренировок - отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости.

В ходе учений вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Отработка подобных совместных элементов - это уже привычное для нас дело. Но, безусловно, каждая такая возможность становится хорошим поводом для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам", - прокомментировал врио замкомандующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.