Авиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном море
Вертолеты Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок.
Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) ВМС США в Черном море.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр Командования ВМС ВСУ.
Отмечается, что цель этих тренировок - отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости.
В ходе учений вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой.
"Отработка подобных совместных элементов - это уже привычное для нас дело. Но, безусловно, каждая такая возможность становится хорошим поводом для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам", - прокомментировал врио замкомандующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.
Напомним, корабль USS Carney (DDG 64) ВМС США 8 января прибыл в порт Одессы, где находился с дружественным визитом до 11 января.
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