Иранские спецслужбы провели аресты причастных к организации протестов

Иранские спецслужбы провели аресты причастных к организации протестов

В Иране спецслужбам удалось выявить и арестовать ряд террористических и контрреволюционных элементов, которые сыграли значительную роль в разжигании народных протестов.

Об этом говорится в сообщении Министерства по делам разведки Ирана, передает «РБК-Украина».

Как сообщает ведомство, арестованные лица занимались, в частности, производством взрывчатых и зажигательных веществ (например, коктейлей Молотова) и подготовкой противоправных деяний.

Кроме этого, один из задержанных намеревался сжечь здание госучреждения в одном из городов страны.

По информации министерства, арестованные занимались разжиганием ненависти в интернете, пропагандировали беспорядки.

Напомним, 7 января, генеральный прокурор Ирана Аббаса Джафари Долатабади заявил, что в Иране из тюрем были отпущены 70 ранее задержанных демонстрантов. Прокурор отметил, что эта тенденция продолжится, однако это не относится к тем, кто призывал к беспорядкам и активно участвовал в них.




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