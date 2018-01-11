Иранские спецслужбы провели аресты причастных к организации протестов
В Иране спецслужбам удалось выявить и арестовать ряд террористических и контрреволюционных элементов, которые сыграли значительную роль в разжигании народных протестов.
Об этом говорится в
Как сообщает ведомство, арестованные лица занимались, в частности, производством взрывчатых и зажигательных веществ (например, коктейлей Молотова) и подготовкой противоправных деяний.
Кроме этого, один из задержанных намеревался сжечь здание госучреждения в одном из городов страны.
По информации министерства, арестованные занимались разжиганием ненависти в интернете, пропагандировали беспорядки.
Напомним, 7 января, генеральный прокурор Ирана Аббаса Джафари Долатабади заявил, что в Иране из тюрем были отпущены 70 ранее задержанных демонстрантов. Прокурор отметил, что эта тенденция продолжится, однако это не относится к тем, кто призывал к беспорядкам и активно участвовал в них.
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Политика
11.01.2018 10:11