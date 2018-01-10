Экс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в Киеве

Михальчевский находится в херсонском СИЗО.

Экс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в Киеве
Петр Михальчевский
Фото: ria.ru

Бывший министр здравоохранения при оккупационной администрации Крыма Петр Михальчевский в 2017 году успел поработать главным врачом в киевской частной клинике CitiDoctor на Петровке.

Об этом сам Михальчевский сообщил во время заседания Херсонского городского суда, пишет "Крым.Реалии".

Клиника получила лицензию в прошлом году и приступила к работе осенью. Сейчас на сайте CitiDoctor убрали упоминание о Михальчевском, но оно еще сохранилось в кеше.

Супруга Михальчевского до сих пор работает врачом ультразвуковой диагностики в другой клинике.

Напомним, Служба безопасности Украины 5 января обнаружила Михальчевского на киевской квартире, но сразу задерживать его не стали. Михальчевскому предъявили подозрение по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и передали дело в Херсон, где расположены крымские органы власти после оккупации полуострова Россией. Херсонский городской суд 8 января избрал Михальчевскому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц.

Михальчевский сотрудничал с оккупационной властью в 2014 году.

Позже он переехал в столицу.


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