Экс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в Киеве
Михальчевский находится в херсонском СИЗО.
Бывший министр здравоохранения при оккупационной администрации Крыма Петр Михальчевский в 2017 году успел поработать главным врачом в киевской частной клинике CitiDoctor на Петровке.
Об этом сам Михальчевский сообщил во время заседания Херсонского городского суда, пишет "Крым.Реалии".
Клиника получила лицензию в прошлом году и приступила к работе осенью. Сейчас на сайте CitiDoctor убрали упоминание о Михальчевском, но оно еще сохранилось в кеше.
Супруга Михальчевского до сих пор работает врачом ультразвуковой диагностики в другой клинике.
Напомним, Служба безопасности Украины 5 января обнаружила Михальчевского на киевской квартире, но сразу задерживать его не стали. Михальчевскому предъявили подозрение по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и передали дело в Херсон, где расположены крымские органы власти после оккупации полуострова Россией. Херсонский городской суд 8 января избрал Михальчевскому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц.
Михальчевский сотрудничал с оккупационной властью в 2014 году.
Позже он переехал в столицу.
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