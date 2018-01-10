Сторонники независимости Каталонии намерены добиваться назначения Пучдемона главой региона

Еще одним потенциальным кандидатом в президенты Каталонии является бывший вице-президент автономии.

Сторонники независимости Каталонии намерены добиваться назначения Пучдемона главой региона
Карлес Пучдемон
Фото: Wikipedia

Две основные партии, выступающие за независимость Каталонии от Испании, договорились поддержать бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона в качестве кандидата на должность главы автономного региона.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По словам представителя партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) Хорди Ксукла, его партия вместе с "Республиканскими левыми Каталонии" (ERC) поддержат возвращение Пучдемона на должность, на которой он возглавлял движение за независимость региона.

"Результат (голосования) 21 декабря дал нам мандат выступать от имени большинства. Кандидатом в президенты (Каталонии) очевидно будет Пучдемон", - сказал представитель ERC, выступая на испанском национальном радио.

Как сообщалось ранее, в конце декабря Пучдемон призвал правительство в Мадриде восстановить его региональное "легитимное правительство". По словам лидера движения за независимость Каталонии, власти Испании должны "признать результаты выборов 21 декабря". При этом он призвал испанское правительство к "политическим переговорам".

Сам Пучдемон в настоящее время находится в добровольном изгнании в Бельгии, так как опасается, что в Испании ему грозит арест.

Еще одним потенциальным кандидатом в президенты Каталонии является бывший вице-президент региона Ориол Жункерас, который в настоящее время находится в заключении.

Ожидается, что первая сессия нового парламента Каталонии состоится 17 января.




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