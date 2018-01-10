Саакашвили огласил подробности вчерашнего допроса в ГПУ

Саакашвили огласил подробности вчерашнего допроса в ГПУ

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что 9 января его допросили в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане, а на 10 января, по его словам, назначены еще два допроса.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре, по делу расстрелов на Майдане, в связи с "фактами", приведенными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что я приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей", - написал он.

По словам Саакашвили, следователи были "очень доброжелательные и профессиональные", однако, по его мнению, "вся система работает вхолостую".

"Два главных дела той эпохи - отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана - до сих пор не расследованы, то есть во власти в Украине до сих пор есть люди, которым невыгодно расследование этих дел", - подчеркнул политик.

Он также сообщил, что накануне "потерял два драгоценных часа на беллетристику", а в среду с утра еще два допроса.

Напомним, ранее сообщалось, лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева с 21 января.


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