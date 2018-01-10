Минкульт объявил конкурс на получение президентских грантов

Дедлайн подачи заявок – 15 февраля.

Минкульт объявил конкурс на получение президентских грантов
Фото: politeka.net

Министерство культуры объявило конкурс на получение в 2018 году ежегодных грантов Президента Украины.

Как сообщается на сайте ведомства, гранты выдаются "молодым деятелям культуры в сфере театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, молодым писателям и мастерам народного искусства для создания и реализации творческих проектов".

Сумма грантов не уточняется.

Для участия в конкурсе нужно подать заявление в Министерство культуры до 15 февраля. К документу должны прилагаться заявка на участие, бюджет проекта, копия паспорта, информационная справка о главных реализаторах проекта, гарантийное письмо предприятие, обязующегося обеспечить воплощение проекта.

Требования к документам – на сайте Министерства культуры.

Прием заявок осуществляется по адресу: 01601, г. Киев, вул. Франко, 19.

Дополнительную информацию можно запросить по телефону:

  • (044) 234-63-88 – для художников в сфере изобразительного искусства;
  • 235-73-36 – в сфере театра;
  • 234-79-11 – в сфере музыки;
  • 279-37-40 – для молодых писателей;
  • 234-55-30 – для мастеров народного искусства;
  • 234-21-12 – в сфере циркового искусства.

Напоминм, в 2018 году бюджет Министерства культуры увеличили до 6,3 млрд грн.


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