КНДР и Южная Корея восстановят "горячую линию" между военными
Стороны на переговорах представляют делегации из пяти человек.
Южная и Северная Кореи решили возобновить работу "горячей линии" между военными.
Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда сегодняшних переговоров, передает Всемирное корейское радио.
"В ходе проходящих в пограничном пункте Пханмунчжом межкорейских переговоров на министерском уровне достигнута договоренность о немедленном возобновлении работы "горячей линии" между военными Юга и Севера в Желтом море", - говорится в сообщении.
Стороны на переговорах представляют делегации из пяти человек во главе с министром по делам воссоединения РК Чо Мен Гюном и председателем северокорейского комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвоном.
Как сообщалось ранее сегодня, КНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три года. Впоследствии Пхеньян сообщил о планах принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане.
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09.01.2018 13:22