КНДР и Южная Корея восстановят "горячую линию" между военными

Стороны на переговорах представляют делегации из пяти человек.

КНДР и Южная Корея восстановят "горячую линию" между военными
Фото: Yonhap

Южная и Северная Кореи решили возобновить работу "горячей линии" между военными.

Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда сегодняшних переговоров, передает Всемирное корейское радио.

"В ходе проходящих в пограничном пункте Пханмунчжом межкорейских переговоров на министерском уровне достигнута договоренность о немедленном возобновлении работы "горячей линии" между военными Юга и Севера в Желтом море", - говорится в сообщении.

Стороны на переговорах представляют делегации из пяти человек во главе с министром по делам воссоединения РК Чо Мен Гюном и председателем северокорейского комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвоном.

Как сообщалось ранее сегодня, КНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три года. Впоследствии Пхеньян сообщил о планах принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане.


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