Количество выданных Литвой трудовых виз для украинцев выросло вдвое

Количество выданных Литвой трудовых виз для украинцев выросло вдвое

В 2017 году Литва выдала 34,5 тыс трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тыс документов получили жители Украины.

Об этом пишет Delfi.lt, ссылаясь на данные Департамента миграции.

Издание уточняет – в 2016 году в Литву на работу прибыли 18 000 человек, из них примерно 10 тыс украинцев.

По словам экспертов, чаще всего украинцы устраиваются на места водителей грузового транспорта дальнего следования, бетонщиков, каменщиков, специалистов по отделочным работам, монтажников корпусов кораблей, сварщиков. Бизнесмены утверждают, что больше всего забот доставляет долгое рассмотрение заявлений о выдаче виз и вида на жительство.

В Департаменте миграции говорят, что с ростом трудовой миграции им не хватает сотрудников для того, чтобы рассматривать заявления вовремя.

Напомним, ранее сообщалось, украинские трудовые мигранты стали весомым экономическим фактором в Польше. В соседней стране уже неоднократно говорили, что сейчас у них работает около миллиона украинцев (правда, путая их с беженцами), причем без их работы Польша столкнулась бы с резким торможением темпов экономического роста.




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