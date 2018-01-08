Курченко усилил охрану после перестрелки в Москве

В его кортеж входит специальная реанимационная машина.

Фото: sergeykurchenko.com

Беглый украинский олигарх Сергей Курченко, который сейчас проживает в РоSSии, усилил охрану после перестрелки на территории комплекса "Москва-Сити", в которую он попал 19 ноября.

Об этом говорится в материале Al Jazeera.

Драка, переросшая в перестрелку, началась в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око", где праздновал день рождения чеченский бизнесмен. В той же башне находится офис Курченко.

РоSSийское издание The Insider тогда писало, что несколько участников инцидента скрылись на автомобилях марки Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus. Эти три автомобиля составляли кортеж олигарха Сергея Курченко. Один из этих автомобилей – Land Cruiser – является частной реанимационной машиной, где наряду с охранниками дежурят медики. Сам же олигарх ездит на Maybach.

Al Jazeera со ссылкой на бывших водителей олигарха пишет, что теперь кортеж Курченко состоит уже из пяти машин. Издание подтверждает, что при Курченко всегда ездит врач. Кроме того, в одном из автомобилей находится глушилка связи с радиусом 200 метров.

Охраняют олигарха якобы бойцы управления "А" Центра специальных назначений ФСБ.

Напомним, Курченко, которого называли "кошельком" Виктора Януковича, бежал в РоSSию сразу после свержения бывшего президента.