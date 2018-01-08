Порошенко в 2017 году лишил гражданства 5,2 тысячи лиц, а предоставил 1 тысячи
Президент Петр Порошенко прекратил в 2017 году украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц, при этом принял в гражданство Украины менее 1 тыс. лиц.
Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос
"В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", - сказано в нем.
94 из них были лицами без гражданства.
Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.
Напомним, ранее сообщалось, с 2005 года прекращено гражданство Украины 87 376 лиц.
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Политика
08.01.2018 03:15