Украинские госорганы заколядовали в твиттере
По строчке процитировали колядку "Народився Бог на санях" на слова Антонича.
Официальные аккаунты украинских государственных органов заколядовали в твиттере на странице Украины.
В воскресенье утром один за другим страницы МИДа, Минфина, Нацбанка, Администрации президента, Минэкономики, Национальной полиции, МВД, Национальной гвардии, Минобразования процитировали по одной строчке колядки "Народився Бог на санях" на слова Богдана-Игоря Антонича.
Народився Бог на санях
в лемківськім містечку Дуклі.
Прийшли лемки у крисанях
і принесли місяць круглий.
Тешуть теслі з срібла сани,
Стелиться сніжиста путь
На тих санях в синь незнану
Дитя Боже повезуть.
Ніч у сніговій завії
Крутиться довкола стріх
На долонях у Марії
Місяць - золотий горіх.
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