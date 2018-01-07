Украинские госорганы заколядовали в твиттере

По строчке процитировали колядку "Народився Бог на санях" на слова Антонича.

Официальные аккаунты украинских государственных органов заколядовали в твиттере на странице Украины.

В воскресенье утром один за другим страницы МИДа, Минфина, Нацбанка, Администрации президента, Минэкономики, Национальной полиции, МВД, Национальной гвардии, Минобразования процитировали по одной строчке колядки "Народився Бог на санях" на слова Богдана-Игоря Антонича.

Народився Бог на санях

в лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

і принесли місяць круглий.

Тешуть теслі з срібла сани,

Стелиться сніжиста путь

На тих санях в синь незнану

Дитя Боже повезуть.

Ніч у сніговій завії

Крутиться довкола стріх

На долонях у Марії

Місяць - золотий горіх.


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