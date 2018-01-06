Тиллерсон определил роль Украины в отношениях между США и РФ
Украина является краеугольным камнем для углубления отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки.
Об этом сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.
По его словам, прошлый год в отношениях с Россией был тяжелым и напряженным. Однако и госсекретарь, и президент США Дональд Трамп стремятся иметь с РФ более продуктивные отношения. К тому же, Тиллерсон надеется на продуктивные встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Мы должны быть очень и откровенными друг с другом в том, что мы оба - я думаю, что министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров так же настроен на то, чтобы улучшить эти отношения. Это сложный процесс и мы (Тиллерсон и Лавров, - ред .) ясно дали понять, что краеугольным камнем самом деле Украина", - сказал Тиллерсон.
Госсекретарь добавил, что США и РФ нашли области сотрудничества в Сирии, приблизились к поражению террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Теперь странам остается добиться прогресса в Украине.
"Поэтому мы стараемся сосредоточиться на действительно больших проблемах между нами, которыми ситуация в Сирии, ситуация в Украине и Восточной Европе, а также стабилизация в Восточной Европе и понимание того, что беспокоит РоSSию. И у нас есть очень важные переговоры по Договору о СНВ и договором о РСМД", - добавил Тиллерсон.
Напомним, как заявлял в конце декабря 2017 иального представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, Соединенные Штаты после реализации минских соглашений по Донбасса готовы лишь частично снять санкции против РоSSии.
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06.01.2018 23:47