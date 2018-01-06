В Мелитополе СБУ задержала двух человек за антиукраинские листовки

Сотрудники Службы безопасности Украины в городе Мелитополе, Запорожской области, задержали двух местных жителей по подозрению в распространении газеты с антиукраинскими материалами.

Об этом сегодня сообщили в пресс-центре СБУ .

"Двое активистов городской организации Компартии распространяли на территории региона свою "газетку". "Издание" оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь", – говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых была изъята компьютерная техника и носители информации.

Материалы были отправлены на экспертизу, которая должна дать свои выводы относительно содержания публикаций.