В Мелитополе СБУ задержала двух человек за антиукраинские листовки
Сотрудники Службы безопасности Украины в городе Мелитополе, Запорожской области, задержали двух местных жителей по подозрению в распространении газеты с антиукраинскими материалами.
Об этом сегодня сообщили в пресс-центре СБУ.
"Двое активистов городской организации Компартии распространяли на территории региона свою "газетку". "Издание" оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь", – говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых была изъята компьютерная техника и носители информации.
Материалы были отправлены на экспертизу, которая должна дать свои выводы относительно содержания публикаций.
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Политика
06.01.2018 23:45