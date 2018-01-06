Stratfor: США готовят в текущем году четыре санкционных удара по РоSSии

В новом году напряженность в отношениях РоSSии и США не снизится, считают эксперты американской аналитической компании Stratfor.

США продолжают расследование вмешательства РоSSии в президентские выборы 2016 года. Кроме того, Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении договоров о вооружении и продолжают укреплять собственные позиции по всему миру, готовясь к длительному противостоянию.

Также США определили четыре сферы для введения дальнейших санкций против РФ с различными эффектами и степенями политического влияния.

Так, в августе пришлого года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении американских санкций в ближайшие годы. А в феврале Министерство финансов США намерено представить подробную информацию о возможных новых санкциях против РоSSии. В отчете Минфина речь пойдет о влиянии этих санкций на РоSSию и мировой рынок. Они могут коснуться граждан Соединенных Штатов, покупающих новый государственный долг РоSSии.

«Если санкции США в отношении суверенного долга РоSSии будут введены, это может отпугнуть западных инвесторов за пределами страны от покупки роSSийских евробондов», — отмечают эксперты.

При этом действующие санкции уже запрещают некоторым роSSийским компаниям выпуск облигаций для западных инвесторов, но не препятствуют выпуску долговых обязательств правительством РФ . В этом году роSSийское правительство планирует с их помощью пополнить федеральный бюджет на 18 миллиардов долларов.

Еще один вариант санкций связан со второй частью февральского отчета Министерства финансов США . Так, в нем будут упомянуты наиболее влиятельные роSSийские олигархи, их доходы, доказательства коррупционных действий и связей за рубежом, а также источники доходов.

Под санкции США попадут их семьи, деловые партнеры, а также активы. Кроме того, детям могут запретить учиться за границей.

Сфера действия данных санкций резко отличается от уже действующих персональных санкций. Так, те олигархи, в отношении которых уже действуют санкции, держат активы преимущественно в РоSSии и связаны с внешней политикой РФ , в частности, агрессией на востоке Украины. Расширение данного списка за счет добавления в него друзей президента РоSSии Владимира Путина приближается к прямой атаке на него.

Кроме того, несмотря на то, что европейские страны могут не согласиться на вышеупомянутые санкции, они могут согласиться на введение санкций за нарушение прав человека. С 2012 года США расширили «акт Магнитского», превратив его в инструмент персональных санкций против лиц, ответственных за нарушение прав человека.

Единственным высокопоставленным человеком в нем до недавнего времени был глава Следственного комитета РоSSии Александр Бастрыкин. Однако 20 декабря Министерство финансов США расширило список и включило в него лидера Чечни Рамзан Кадыров. Его обвиняют в преследовании гомосексуалистов в регионе.

Так, в прошлом году Канада создала свой собственный «акт Магнитского», в который попали 52 человека.

По мнению экспертов, Путин убежден в том, что «акт Магнитского» подрывает его репутацию в РоSSии и за рубежом. Теперь, когда в него могут попасть его ближайшие соратники, данный вопрос, вероятно, обострится еще больше, отмечают аналитики.

Также США в этом году вероятно наложат санкции на оборонные предприятия РоSSии, обеспечивающие технологии, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Ранее Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора о контроле над вооружениями 1987 года.

«Таким образом для Соединенных Штатов и РоSSии 2018 станет еще одним годом противостояния. В то время как Вашингтон перебирает инструменты, которые он может использовать против Москвы, РоSSия готовится к еще более жестким отношениям, изолируя свою экономику и наводя мосты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке», — резюмируют в Stratfor.