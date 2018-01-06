Заместитель главы Нацполиции получил от отца дорогую машину

Заместитель главы Нацполиции получил от отца дорогую машину

Заместитель председателя Нацполиции Игорь Купранец получил от отца в подарок  Lexus накануне нового года.

Соответствующие изменения в имущественном положении Купранец внес 29 декабря, пишет Украинская правда.

Согласно документу, он получил подарок в не денежной форме от своего отца Михаила Купранца – Lexus GX460 2013 стоимостью 1 055 000 гривен. Купранец пользовался этим автомобилем еще в 2016 и 2015 годах. Тогда машина еще была в собственности отца.

Ранее в 2016 году Купранец получил от отца в подарок квартиру площадью 101,80 квадратных метра. Отец - Михаил Купранец является владельцем компании "Львовский сад", которая занимается фермерским хозяйством.

Кроме того, в декабре 2017 года, Купранец задекларировал продажу недвижимости, за которую получил 1,7 миллиона гривен. Покупатель – Кузьменко Александр Петрович. УП не смогла установить, кем именно является покупатель.

Ранее в сентябре 2017 года Купранец также приобрел квартиру площадью 50,4 квадратных метра в 1 140 912 гривен, однако по состоянию на 3 января 2018 в реестре недвижимости за Игорем Купранцем эта квартира не значилась.

Также в реестре недвижимости не упоминается земельный участок площадью 750 квадратных метра в Киеве.

Напомним, Купранец сообщил, что с начала 2016 года сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины (НПУ) разоблачили 618 должностных лиц, подозреваемых в коррупции. По словам Купранца, средняя сумма взятки составляет 60,4 тысяч гривен, всего должностные лица получили от граждан более 37 миллионов гривен.

"Данный вид правонарушения имеет более завуалированный характер... Сегодня достаточно часто для своей преступной деятельности должностные лица используют фирмы-однодневки, банковские счета, открытые на подставные лица, оказание услуг различного характера, посредников и так далее", – сказал Купранец.




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