Греция запланировала в этом году разблокировать вступление Македонии в ЕС

Греция намерена в 2018 году урегулировать спор о названии Бывшей Югославской Республики Македония, разблокировав таким образом для балканской страны возможность вступления в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Котциас, сообщает Reuters .

"Убежден, что 2018 год станет годом, когда вопросы внешней политики, которые десятилетиями оставались неразрешенными, будут решены... Мы все будем способствовать благосостоянию Балкан", - заявил Котциас.

По его словам, греческое правительство ведет переговоры и поддерживает "компромиссное название, которое будет всесторонне использоваться".