Греция запланировала в этом году разблокировать вступление Македонии в ЕС

Греция запланировала в этом году разблокировать вступление Македонии в ЕС

Греция намерена в 2018 году урегулировать спор о названии Бывшей Югославской Республики Македония, разблокировав таким образом для балканской страны возможность вступления в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Котциас, сообщает Reuters.

"Убежден, что 2018 год станет годом, когда вопросы внешней политики, которые десятилетиями оставались неразрешенными, будут решены... Мы все будем способствовать благосостоянию Балкан", - заявил Котциас.

По его словам, греческое правительство ведет переговоры и поддерживает "компромиссное название, которое будет всесторонне использоваться".

Спор между странами продолжается с момента обретения Македонией независимости в 1991 году. В частности, Греция настаивает, что "Македония" - это историческое название одной из ее северных провинций, и поэтому блокирует попытки вступления балканской страны в НАТО и ЕС.




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