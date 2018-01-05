Депутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году

162 нардепа получили по 192 тыс. гривен каждый, в том числе Парубий

Депутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году
Фото: capital.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий и 175 депутатов получили 32,6 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2017 году.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських Новин".

Отмечается, что 162 депутата получили по 192 тыс. гривен каждый, в том числе Парубий, председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк и председатель "Народного фронта" Максим Бурбак.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства из госбюджета предоставлены 61 из 138 депутатов, в том числе Андрею Вадатурскому, Павлу Кишкарю, Аркадию Корнацкому, Ивану Куличенко, Богдану Онуфрику, Александру Сугоняко, Константину Усову и Александру Черненко.

Во фракции "Народный фронт" компенсацию получили 44 из 81 депутата, в том числе замглавы фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Максим Поляков и Павел Унгурян.

В "Самопомощи" бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов, в том числе глава фракции Олег Березюк и его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко.

Также получили компенсацию 11 из 26 депутатов группы "Возрождение"; трое из 18 депутатов группы "Воля народа" (в том числе Михаил Ланьо); семеро из 21 от фракции Радикальной партии Олега Ляшко; четверо из 20 депутатов "Батькивщины", а также 9 из 43 в "Оппозиционном блоке".

Компенсацию получили 22 внефракционных депутата из 51.

Напомним, в июле прошлого года размер компенсации нардепам за аренду жилья увеличили на 41%.


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