Оккупанты обыскали два дома крымских татар в Симферополе

Официальных комментариев по этому поводу нет.

РоSSийские силовики обыскали два дома крымских татар в Симферополе
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В аннексированном Россией Крыму силовики обыскали два дома крымских татар в Симферополе.

Об этом сообщает объединение "Крымская солидарность" в Фейсбуке.

По информации активистов, речь идет о домах двух сестер - крымских татарок Хатидже Кантемировой и Зары Базировои.

"В Симферополе (район Леси Украинки) по двум адресам в данный момент проходят обыски. На улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49. Оба домовладения принадлежат родным сёстрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна. Обыск начался около 6 часов утра", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 активисты сообщили о завершении обысков.

О причинах визита силовиков и его последствия пока информации нет, как и официальных комментариев подконтрольных РоSSии силовых органов Крыма.

Напомним, ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров назвал число крымских татар, лишенных свободы оккупационными властями Крыма.


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