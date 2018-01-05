Более 60 крымских татар лишены свободы в Крыму, - Чубаров
Количество детей, оставшихся без родителей, брошенных за решетку, уже превысило сотню.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал число крымских татар, лишенных свободы оккупационными властями Крыма.
"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и они находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, - таких людей в Крыму за 60. И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы, начиная от штрафов за участие в мероприятиях 26 февраля 2014 года. Таких людей уже несколько сотен", - сказал он в интервью 5 каналу.
Глава Меджлиса отметил, что количество детей, оставшихся без родителей, потому что те за решеткой, уже превысило сотню.
"Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи", - отметил Чубаров.
Как сообщалось, только 18 декабря в Крыму прошло больше 70 судов над крымскими татарами.
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