Более 60 крымских татар лишены свободы в Крыму, - Чубаров

Количество детей, оставшихся без родителей, брошенных за решетку, уже превысило сотню.

Более 60 крымских татар лишены свободы в Крыму, - Чубаров
Фото: 24tv.ua

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал число крымских татар, лишенных свободы оккупационными властями Крыма.

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и они находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, - таких людей в Крыму за 60. И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы, начиная от штрафов за участие в мероприятиях 26 февраля 2014 года. Таких людей уже несколько сотен", - сказал он в интервью 5 каналу.

Глава Меджлиса отметил, что количество детей, оставшихся без родителей, потому что те за решеткой, уже превысило сотню.

"Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи", - отметил Чубаров.

Как сообщалось, только 18 декабря в Крыму прошло больше 70 судов над крымскими татарами.


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