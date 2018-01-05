Украинский композитор, пианист, шоумен Владимир Быстряков попал в базу сайта "Миротворец", который собирает личные данные о сепаратистах.

Причиной этого стала публичная антиукраинская пропаганда, поддержка пророSSийских террористических организаций, публичная поддержка Быстряковым роSSийской агрессии против Украины.

На сайте приведены цитаты композитора, которые подтверждают его антиукраинскую позицию.

"Я не знаю, вводил ли он (президент РоSSии Владимир Путин. - Ред.) раньше войска в Донецк или Луганск, но на данное время на Донбассе нет роSSийских войск. Это воюют люди, которые там живут. А на стороне ВСУ воюют "добровольцы" - канадцы, австралийцы, поляки и чехи… Кто хочешь воюют. Ну и что?", - сказал Быстряков в программе "Бацман" на канале 112.ua.

Также Быстряков заявил, что украинская власть убивает культуру "черными списками", из-за которых она "превзошла времена инквизиции".

Напомним, в сентябре в базу сайта "Миротворец" прорыва границы попал бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили.