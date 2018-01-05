Депутат Черновицкого горсовета за год купил 63 квартиры

Депутат Черновицкого городского совета Ромео Скрипа за один день приобрел в Черновцах 31 квартиру, а потом еще 32.

Об этом сообщает " Чесно ".

Отмечается, что сначала он за один день купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен.

Позже депутат горсовета за два дняприобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен.