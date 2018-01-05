Депутат Черновицкого горсовета за год купил 63 квартиры
Депутат Черновицкого городского совета Ромео Скрипа за один день приобрел в Черновцах 31 квартиру, а потом еще 32.
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Отмечается, что сначала он за один день купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен.
Позже депутат горсовета за два дняприобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен.
Напомним, ранее сообщалось, народный депутат от БПП Руслан Сольвар купил в Киеве элитную квартиру за 1 гривну. И в тот же день продал ее за 8,5 млн гривен.
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