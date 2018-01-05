Генштаб создал военно-медицинское управление ВСУ
Управление подчиняется министру обороны.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины создал единый орган управления медицинским обеспечением - Главное военно-медицинское управление.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
"Основная цель создания новой структуры - наладить эффективную систему медицинского обеспечения в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины и стандартами НАТО. Центральное военно-медицинское управление Вооруженных Сил Украины расформировано, а Военно-медицинский департамент Минобороны находится в процессе расформирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Главное военно-медицинское управление является органом военного управления, который предназначен для организации медицинского обеспечения ВСУ, управления медицинской службой ВСУ, участия в обеспечении реализации государственной политики в области охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законодательством Украины.
Управление подчиняется министру обороны. По вопросам планирования, применения, управления силами и средствами медицинской службы ВСУ и их подготовки Главное управление подчиняется начальнику Генштаба - Главнокомандующему ВСУ.
Временно исполняющим обязанности начальника Главного военно-медицинского управления назначен начальник медицинской службы ВСУ, полковник медицинской службы Александр Охонько.
Напомним, ранее в Минобороны разработали законопроект о военной полиции.
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