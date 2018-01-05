Германия призвала к развертыванию миротворцев ООН на Донбассе до весны 2018 года

Германия призвала к развертыванию миротворцев ООН на Донбассе до весны 2018 года

Министр иностранных дел Германии призвал развернуть вооруженную миротворческую миссию ООН на востоке Украины до президентских выборов в РоSSии, которые будут в марте этого года.

Об этом сообщает УНИАН.

Зигмар Габриэль, после переговоров в Киеве со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, заявил, что такая сила будет существенной для обеспечения территориальной целостности Украины.

Это должна быть сильная, вооруженная миссия, присутствующая на всей территории зоны конфликта, — сказал Габриэль, добавив, что Германия и Франция будут предлагать такую ??миссию по поддержанию мира в Совете Безопасности ООН в надежде, что это приведет к окончательному прекращению огня на востоке Украины.

Габриэль сказал, что президентские выборы в РоSSии не должны влиять на переговоры с ООН о развертывании миссии в Украину.

Напомним, Габриэль находится в Украине с двухдневным рабочим визитом. Накануне украинский МИД отменил его совместную поездку с Павлом Климкиным на Донбасс из-за плохих метеоусловий в регионе. 




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