"Народный мэр" Мариуполя получил 6 лет и 9 месяцев

Благодаря "закону Савченко" почти весь срок он уже отбыл.

"Народный мэр" Мариуполя получил 6 лет и 9 месяцев
Фото: 0629.com.ua

Жовтневый районный суд Мариуполя 28 декабря приговорил к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы жителя города Александра Фоменко, который 1 июня 2014 года провозгласил себя "народным мэром". Его признали виновным в сепаратизме (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса), сообщается в судебном реестре.

Срок, проведенный им в СИЗО в период с 12 июня 2014 года до 20 июня 2017 года, будет засчитан по "закону Савченко" - день за два. Таким образом, почти весь положенный срок мужчина уже отбыл.

Как отмечает "Сайт города Мариуполя" в суде Фоменко частично отрицал свою вину. Он говорил, что всю жизнь занимался общественной деятельностью и на митинги попал случайно, и ему предлагали должность "мэра" присутствующие на митинге люди. Также обвиняемый говорил, что ни с кем из "ДНР" знаком не был, знал об организации только из Интернета и призывал просто создать контролирующий орган за городской властью. Фоменко называл себя гражданином Украины и настаивал, что не хотел организации других государств.

Тем не менее, рассмотрев все показания свидетелей и военнослужащих, участвовавших в задержании "народного мэра", суд признал его виновным.

Приговор пока не вступил в силу, поскольку у осужденного есть право на апелляцию.


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