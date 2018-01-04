Геращенко на заседании в Минске поднимет вопрос освобождения удерживаемых в Донецке подростков
Приоритетами на 2018 год будет освобождение всех заложников и поиск пропавших без вести.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко намерена поднять вопрос удерживаемых в Донецке подростков на ближайшем заседании ТКГ в Минске.
Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.
"Уже на первой встрече в Минске я поставлю вопрос о подростках, которых и до сих пор удерживают в донецком СИЗО. По моему глубокому убеждению, в рамках Минских групп все стороны, в т.ч. ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения", - написала Геращенко.
Она подчеркнула, что для украинской стороны приоритетами на 2018 год будет освобождение всех незаконно удерживаемых заложников из тюрем в ОРДЛО, а также активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести.
"Мы приложим все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников прошла как можно быстрее, готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам", - подчеркнула Геращенко.
Напомним, в сентябре 2016 года ряд роSSийских СМИ со ссылкой на сайт т.н."министерства госбезопасности ДНР" сообщили о задержании семерых подростков по подозрению в "совершении совершении диверсий в ДНР". Самому старшему из них было 18 лет, а самому младшему - 15.
27 декабря на Донбассе прошел обмен пленными по формуле "237 на 74". Новый обмен пленными обсудят 10 января на встрече Контактной группы в Минске.
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Политика
04.01.2018 12:06