Геращенко на заседании в Минске поднимет вопрос освобождения удерживаемых в Донецке подростков

Приоритетами на 2018 год будет освобождение всех заложников и поиск пропавших без вести.

?Геращенко на заседании в Минске поднимет вопрос освобождения удерживаемых в Донецке подростков
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко намерена поднять вопрос удерживаемых в Донецке подростков на ближайшем заседании ТКГ в Минске.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Уже на первой встрече в Минске я поставлю вопрос о подростках, которых и до сих пор удерживают в донецком СИЗО. По моему глубокому убеждению, в рамках Минских групп все стороны, в т.ч. ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения", - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что для украинской стороны приоритетами на 2018 год будет освобождение всех незаконно удерживаемых заложников из тюрем в ОРДЛО, а также активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести.

"Мы приложим все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников прошла как можно быстрее, готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, в сентябре 2016 года ряд роSSийских СМИ со ссылкой на сайт т.н."министерства госбезопасности ДНР" сообщили о задержании семерых подростков по подозрению в "совершении совершении диверсий в ДНР". Самому старшему из них было 18 лет, а самому младшему - 15.

27 декабря на Донбассе прошел обмен пленными по формуле "237 на 74". Новый обмен пленными обсудят 10 января на встрече Контактной группы в Минске.


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