Турчинов назвал действия РоSSии в Сирии "позорным фарсом"

"РоSSийскому Генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть масштабные потери".

Александр Турчинов Фото: rnbo.gov.ua

"Победа" РоSSийской Федерации в Сирии превратилась в позорный фарс, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Турчинов напомнил, что 31 декабря роSSийские войска в Сирии понесли наибольшие потери за все время проведения военной операции.

По его словам, на авиабазе в Хмеймими было уничтожено по меньшей мере четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су -35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов.

"В этот же день во время выполнения боевого задания был уничтожен роSSийский вертолет «Ми-24», - сказал он, подчеркнув, что роSSийскому Генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери.

Отметим, что Минобороны РФ отрицает уничтожение семи самолетов, но признает обстрел авиабазы.

"Путинское пропагандистское заявление о победе роSSийских военных в Сирии, с которой он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в позорный фарс, а военный парад, котором он принимал участие на сирийской земле - на похоронную процессию", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод роSSийских войск из Сирии. Он заявил, что за "два с небольшим года Вооруженные силы РоSSии вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов". 22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о выполнении этого приказа.

РоSSия воюет в Сирии уже больше двух лет. Среди аналитиков распространена точка зрения о том, что истинной целью ее вмешательства в конфликт является желание увеличить свой вес на международной арене и использовать сирийскую тему в геополитическом торге с другими мировыми державами.