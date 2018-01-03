В Белгород-Днестровском и Чугуеве поймали на взятках заместителей военных комиссаров (обновлено)

"Откосить" от армии стоило от 700 до 1000 долларов.

В Белгород-Днестровском и Чугуеве поймали на взятках заместителей военных комиссаров (обновлено)
Задержание замвоенкома в Белгород-Днестровском
Фото: gp.gov.ua

Военная прокуратура в среду в Белгород-Днестровском задержала заместителя военного комиссара после получения взятки 1 тыс. долларов.

Деньги вымогались от призывника, чтобы тот не попал в армию, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Обновление. Также в среду был задержан и.о. заместителя военного комиссара в Чугуеве Харьковской области. Его поймали при получении 700 долларов от призывника в обмен на признание негодным к воинской службе, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

Напомним, очередной призыв на срочную службу в Украине прошел в октябре-ноябре.

Несмотря на то, что около 70% призывников в военные комиссариаты не явились, план по призыву был выполнен.

В ВСУ направили 8 360 человек, в Национальную гвардию - 3 500, в Государственную спецслужбу транспорта - 600.

Этой осенью призывали мужчин 1990-1997 годов рождения. Срочники будут проходиться службу во всех регионах Украины за исключением зоны проведения антитеррористической операции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
Блок рекламы


Похожие новости
В Белгород-Днестровском поймали на взятке замвоенкомаВ Белгород-Днестровском поймали на взятке замвоенкома
Суд арестовал без права внесения залога боевика "ЛНР", который допрашивал пленных (обновлено)Суд арестовал без права внесения залога боевика "ЛНР", который допрашивал пленных (обновлено)
Омбудсмен назвала количество роSSийских военных в украинских тюрьмахОмбудсмен назвала количество роSSийских военных в украинских тюрьмах
В РоSSии оппозиционера оштрафовали на $500 за "митинг под видом праздника" (обновлено)В РоSSии оппозиционера оштрафовали на $500 за "митинг под видом праздника" (обновлено)
Деда со взрывчаткой в банке меда не передавали "ЛНР" в рамках обмена (обновлено)Деда со взрывчаткой в банке меда не передавали "ЛНР" в рамках обмена (обновлено)
Приговор Крысину сначала засекретили, а потом открыли (обновлено)Приговор Крысину сначала засекретили, а потом открыли (обновлено)
В Черниговской области поймали на взятке депутата горсовета - директора коммунального предприятияВ Черниговской области поймали на взятке депутата горсовета - директора коммунального предприятия
Правительство отложило на год увеличение денежного обеспечения военныхПравительство отложило на год увеличение денежного обеспечения военных
Разведка установила скрытые арсеналы роSSийских военных вблизи линии соприкосновения на ДонбассеРазведка установила скрытые арсеналы роSSийских военных вблизи линии соприкосновения на Донбассе
Порошенко внес в Раду закон о допуске иностранных военных в УкраинуПорошенко внес в Раду закон о допуске иностранных военных в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости