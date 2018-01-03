Порошенко: Мы получим летальное оборонительное оружие из США
Президент Украины Петр Порошенко напомнил на своей странице в Facebook, что в этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. В то же время он выразил уверенность в том, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США.
«Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства». – написал Порошенко.
В то же время он провозгласил, что «самый главный наш союзник – это украинские Вооруженные Силы».
«Мощная и сильная, одна из самых эффективных армий в Европе», – уверен Порошенко.
До своего сообщения Глава государства приложил видеоролик с кадрами о украинскую армию.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.01.2018 11:14
03.01.2018 11:16