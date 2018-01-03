Порошенко: Мы получим летальное оборонительное оружие из США

Президент Украины Петр Порошенко напомнил на своей странице в Facebook, что в этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. В то же время он выразил уверенность в том, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США.

«Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства». – написал Порошенко.

В то же время он провозгласил, что «самый главный наш союзник – это украинские Вооруженные Силы».

«Мощная и сильная, одна из самых эффективных армий в Европе», – уверен Порошенко.

 

До своего сообщения Глава государства приложил видеоролик с кадрами о украинскую армию.


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