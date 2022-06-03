Если русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина Орлова

Если путин примет решение применить ядерное оружие на территории Украины, НАТО вступит в войну.

Об этом в интервью Татьяне Мартыновой в эфире канала «Утро Февраля» сказала журналист «Эхо Москвы» в Вашингтоне Карина Орлова.