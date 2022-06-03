Если русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина Орлова
Если путин примет решение применить ядерное оружие на территории Украины, НАТО вступит в войну.
Об этом в интервью Татьяне Мартыновой
«В Вашингтоне относятся к этому философски, с той позиции, что реальных способов предотвратить ядерный удар со стороны россии нет. То есть, если путин примет решение отдать указ о нанесении ядерного удара, это невозможно остановить. Поэтому, в Вашингтоне просто есть план на случай ядерного удара. На случай ядерного удара в сторону США – один протокол, он фактически автоматический – это ответный ядерный удар. Что касается возможного нанесения возможного ядерного удара по Украине или по атомным украинским энергоблокам, чтобы спровоцировать такую же реакцию, США должны быть готовы ответить. То есть план такой: если русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну и начинает бомбить Москву», - заявила она.