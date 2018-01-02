Суд арестовал экс-главу Львовского облсовета с залогом 3 млн гривен

Ореста Фурдычко задержали при получении 300 тыс. долларов взятки.

Орест Фурдычко

Директор Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Орест Фурдычко, задержанный 30 декабря при получении крупной взятки, арестован с залогом 3 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

30 декабря 2017 детективы НАБУ задержали Фурдычко сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов и его сообщника. По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

Сумма предназначалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между научно-исследовательским учреждением и предприятием.

31 декабря задержанным сообщили о подозрении по ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

"1 января 2018 следственным судьей подозреваемому директору научно-исследовательского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен", - сказано в сообщении.

Напомним, 65-летний Орест Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовской области, с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой сфере. В 1990-1997 гг. Фурдычко был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. - его главой. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства и в министерстве охраны окружающей среды.