Суд арестовал экс-главу Львовского облсовета с залогом 3 млн гривен
Ореста Фурдычко задержали при получении 300 тыс. долларов взятки.
Директор Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Орест Фурдычко, задержанный 30 декабря при получении крупной взятки, арестован с залогом 3 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.
30 декабря 2017 детективы НАБУ задержали Фурдычко сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов и его сообщника. По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.
Сумма предназначалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между научно-исследовательским учреждением и предприятием.
31 декабря задержанным сообщили о подозрении по ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.
"1 января 2018 следственным судьей подозреваемому директору научно-исследовательского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен", - сказано в сообщении.
Напомним, 65-летний Орест Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовской области, с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой сфере. В 1990-1997 гг. Фурдычко был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. - его главой. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства и в министерстве охраны окружающей среды.
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02.01.2018 09:11