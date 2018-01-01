Болгария на полгода возглавила Евросоюз

Болгария вступила в ЕС в 2007 году, но до сих пор не возглавляла его.

Болгария на полгода возглавила Евросоюз
Фото: instagram.com/eu2018bg

Болгария с 1 января сменила Эстонию во главе Европейского Союза.

Этот статус предусматривает ответственность за функционирование Совета ЕС - одного из двух органов законодательной власти Евросоюза (наряду с Европарламентом). Председательство не является персональным, а исполняется в целом правительством страны. Этот пост занимается в течение 6 месяцев одной из стран Евросоюза, которые меняются в порядке ротации. При этом каждая последующая страна продолжает задачи предыдущей. В то же время у председательстующего государства есть возможность поднимать приоритетные для себя темы.

Болгария определила для себя приоритетными вопросами будущее европейской молодежи, перспективу членства для стран Западных Балкан, сохранение единства и стабильности ЕС, экономический рост с акцентом на цифровом рынке и пр.

Болгария, которая вступила в Евросоюз в 2007 году, никогда раньше не возглавляла его.

С 1 июля Болгария передаст председательство Австрии.


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