Болгария на полгода возглавила Евросоюз

Болгария вступила в ЕС в 2007 году, но до сих пор не возглавляла его.

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Болгария с 1 января сменила Эстонию во главе Европейского Союза.

Этот статус предусматривает ответственность за функционирование Совета ЕС - одного из двух органов законодательной власти Евросоюза (наряду с Европарламентом). Председательство не является персональным, а исполняется в целом правительством страны. Этот пост занимается в течение 6 месяцев одной из стран Евросоюза , которые меняются в порядке ротации. При этом каждая последующая страна продолжает задачи предыдущей. В то же время у председательстующего государства есть возможность поднимать приоритетные для себя темы.

Болгария определила для себя приоритетными вопросами будущее европейской молодежи, перспективу членства для стран Западных Балкан, сохранение единства и стабильности ЕС , экономический рост с акцентом на цифровом рынке и пр.

Болгария, которая вступила в Евросоюз в 2007 году, никогда раньше не возглавляла его.

С 1 июля Болгария передаст председательство Австрии.