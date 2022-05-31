Евросоюз освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против РоSSии

Венгерским властям все же удалось добиться своей цели.

Евросоюз освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против РоSSии
© REUTERS/Bernadett Szabo

Европейский союз освободил Венгрию от запрета на импорт роSSийской нефти. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан на странице в Facebook.

«Соглашение заключено. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», – коротко резюмировал Орбан.

Напомним, что накануне страны ЕС наконец-то достигли консенсуса в вопросе частичного запрета на импорт роSSийской нефти. Кроме того, им также удалось согласовать санкции в отношении «Сбербанка», который вскоре будет отключен от международной системы SWIFT.

Что касается Венгрии, то она до последнего оставалась противником введения новых санкций против РоSSии. Орбан неоднократно требовал от стран-партнеров энергетических гарантий для своего государства и, наконец, достиг того, что эмбарго не будет касаться трансфера нефти через трубопроводы.


Александр Кричковский, ZN.ua

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