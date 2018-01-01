На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев

Их будут требовать у граждан 70 стран, в том числе РоSSии.

Фото: dpsu.gov.ua

С 1 января 2018 года на границе Украины начала работать биометрическая верификация иностранцев, напоминает пресс-служба Госпогранслужбы.

Под обязательную фиксацию отпечатков пяти пальцев правой руки подпадают граждане 70 государств, в том числе РоSSии, отнесенные к рисковой категории. Но потребовать отпечатки могут и у других иностранцев - по результатам анализа и оценки рисков.

При повторном пересечении границы будут проводить сверку данных. В случае несовпадения человека отправят на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств.

Кроме того, во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы осуществляют проверку паспортных документов иностранцев по базам Интерпола. Дальше происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает в подсистему обработки биометрических данных ведомства. Кроме того, через межведомственную информационно-телекоммуникационную систему "Аркан" она будет поступать в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

В соответствии с требованиями закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" несколько категорий иностранцев и лиц без гражданства освобождаются от фиксации биометрических данных. Это прежде всего главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, несоверешеннолетние лица, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций.

Примерно за 9 часов первого дня 2018 года через систему фиксации биометрических данных оформили более 2700 человек, из них 500 - граждане РоSSии.