Протесты в Иране не носят «революционного характера» - арабский политолог
Продолжающиеся уже четвертый день массовые акции протеста в Исламской Республике Иран не носят «революционного характера», как это утверждают западные источники.
Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA заявил арабский политолог Хасан аль-Дами.
По словам аналитика, упомянутые акции проходят под эгидой экономических требований, и в данном случае речь не идет о попытках определенных структур свергнуть действующее правительство ИРИ.
«Волнения действительно охватили целый ряд регионов страны, однако правоохранительные органы, включая армейские подразделения, полностью контролируют ситуацию, - отметил, в частности, он. – Говорить о какой-либо дестабилизации обстановки в данном контексте бессмысленно».
Как подчеркнул Х. аль-Дами, в ближайшее время официальный Тегеран пойдет на прямые переговоры с протестующими.
Напомним, накануне в ряде городов Ирана прошли демонстрации с требованием проведения в ИРИ экономических реформ. Сообщается о нескольких погибших и десятках раненых. Президент США Дональд Трамп назвал иранские события «демократической революцией». «Иранцы стали критически относиться к тому, что их деньги разворовывают на поддержку терроризма», - заметил глава американского государства.
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