"Ми тут як чорти": окупанти носять крадений в Україні одяг через погане забезпечення

Окупанти скаржаться на відсутність забезпечення з боку командування росії.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, росіянин розповів своїй матері в телефонній розмові, що російське телебачення обманює населення, говорячи про те, що армія Росії має гарну амуніцію та зброю.

"А у нас всі біжать, БТР підірвали наш, все, що були речі, погоріли, зброя погоріла. Ми одягнені у все хо**тське, що ось у х**лів те саме... займаємо їхні позиції чи хтось то з трупів знімає, там ось каски ось ці, на мені наколінники, поджопник – усе мародерське, тут як чорти, – каже окупант.

Солдат армії росії також додав, що демобілізовані «пачками йдуть». За його словами, окупанти просто кидають зброю та йдуть.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області "мобіків" з Росії, які відмовилися воювати, окупанти кинули під варту.

Як повідомляє в Telegram міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, частина відмовників утримують під вартою у тимчасово окупованій Кремінній.

Повідомляється, що окупантів-відмовників кинули під варту на одному із заводів у Кремінній.

В одному тільки 488 полку (в/ч 12721) близько 70% мобілізованих, після прибуття на передові позиції відмовилися воювати.

Для того, щоб змусити їх повернутись на передову, командування здійснює залякування та психологічний тиск. Також повідомляється, що один із підрозділів 488 полку під ударами української артилерії відійшов на кілька кілометрів.