Экс-президенту Египта к пожизненному заключению добавили еще три года

Экс-президенту Египта к пожизненному заключению добавили еще три года

Уголовный суд Каира приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам тюрьмы, признав его виновным в дискредитации системы правосудия.

Об этом сообщает Reuters.

"Уголовный суд Каира приговорил бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси и 19 других лиц к трем годам лишения свободы в субботу и наложил штраф 2 миллиона египетских фунтов (более $112 тысяч - ред.) по обвинению в оскорблении судебной власти", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Уголовный суд Каира в 2015 году вынес смертный приговор Мурси. Через год под давлением международной общественности суд отменил смертную казнь для бывшего президента и приговорил его к пожизненному тюремному заключению.




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