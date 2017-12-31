Экс-президенту Египта к пожизненному заключению добавили еще три года
Уголовный суд Каира приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам тюрьмы, признав его виновным в дискредитации системы правосудия.
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"Уголовный суд Каира приговорил бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси и 19 других лиц к трем годам лишения свободы в субботу и наложил штраф 2 миллиона египетских фунтов (более $112 тысяч - ред.) по обвинению в оскорблении судебной власти", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Уголовный суд Каира в 2015 году вынес смертный приговор Мурси. Через год под давлением международной общественности суд отменил смертную казнь для бывшего президента и приговорил его к пожизненному тюремному заключению.
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