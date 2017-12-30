Новый обмен пленными обсудят 10 января на встрече ТКГ

В плену на Донбассе остается еще 103 человека.

Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе организовать встречу по вопросу обмена пленными. Об этом он заявил, когда посещал освобожденных из плена военнослужащих в Главном военном клиническом госпитале, передают Украинские новости.

"Я уже поручил своим советникам, своим представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы они немедленно организовали встречу и продолжили переговоры. Могу сказать, что 10 числа у нас состоится первая встреча", - сказал он.

Также Порошенко обратился к освобожденным военным с просьбой написать письмо сослуживцам, которые находятся в плену.