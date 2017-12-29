У Меркель были потрясены после разговора канцлера с Трампом по теме Украины, - Der Spiegel

Первые контакты канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа были очень непростыми, в том числе и в связи с украинским вопросом.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

«Уже в ходе одного из первых телефонных разговоров проявились первые размолвки: после избрания Дональда Трампа президентом США канцлер Германии Ангела Меркель заявила ему о важности Украины для трансатлантических отношений… Трамп же показал в разговоре свое незнание об Украине и о конфликте с Россией », — говорится в статье.

Немецкий журнал также отметил, что Трамп проявил «вопиющие пробелы в знаниях при общении с Меркель».

Неназванные представители федерального правительства Германии после того телефонного разговора по теме Украины «были потрясены этими пробелами в знаниях», отмечает Der Spiegel.

С другой стороны, советники в Белом доме отметили снисходительный тон, каким поначалу Меркель разговаривала с президентом США . Впрочем, в ходе их первой встречи в марте она вела себя очень сдержанно, пишет издание.