СБУ схватила одного из главарей боевиков «ЛНР»
Украинские правоохранители задержали одного из боевиков "ЛНР", который вел боевые действия против украинских военных
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
Она рассказала, что вчера представители СБУ задержали в Луганской области гражданина Украины Ж. Его подозревают в том, что он еще три года назад начал работать на оккупантов из "ЛНР".
В частности, он занимал должность "помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ", во время чего вел боевые действия против украинских военных. Более того, он незаконно удерживал, конвоировал и допрашивал пленных бойцов АТО.
Гражданину Ж. уже сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации и ведения агрессивной войны.
"Справочно: за совершение инкриминируемых гражданину Ж. преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с конфискации имущества", - подытожила Сарган.
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