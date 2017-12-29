Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала неотведенные «Грады»

Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала неотведенные «Грады»

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали пять неотведенных единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" боевиков так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" вблизи линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии.

"В неподконтрольных правительству районах Миссия зафиксировала реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи пос. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) и 4 РСЗО (БМ-21) вблизи пгт Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), размещенные там в нарушение линий отвода", - говорится в сообщении.

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в подконтрольном правительству районе наблюдатели видели также два танка недалеко от поселка Спорное (Донецкая область).

В ОБСЕ заявили, что боевики на Донбассе разместили свою военную технику вблизи линии разграничения, что является нарушением договоренности об отводе вооружений.

Напомним, украинские военные в Донбассе 28 декабря сбили роSSийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе поселка Курдюмовка (Донецкая область). Беспилотник противника был зафиксирован в районе Светлодарской дуги. 




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