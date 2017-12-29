Польша начинает переговоры со странами ЕС за возможные санкции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен 9 января провести разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Об этом сообщает Польское радио.

Кроме того, Ващиковский сказал, что Польша будет пытаться поговорить с разными странами-членами ЕС.

В то же время, премьер Польши заявил, что Варшава попытается объяснить своим европейским партнерам, почему реформы системы правосудия являются необходимыми.

По словам главы секретариата Моравецкого, вероятнее всего, что премьер совершит дипломатический тур по странам ЕС.

Сообщается, что в среду, 3 января, он планирует посетить Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отметим, что Орбан уже заявил, что Венгрия будет блокировать любые действия ЕС, направленные на прекращение права голоса Польши в Евросоюзе.

Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкційну процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.

Министр юстиции Польши Збигнев Зьобро считает решение Европейской комиссии начать санкционную процедуру против Польши политическим и заверяет, что правительство продолжит осуществлять начатую судебную реформу.


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