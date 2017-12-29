Правительство Польши не согласится принять 7000 мигрантов, - вице-премьер

"Мы не согласимся, чтобы здесь появились какие-либо группы иммигрантов из исламских стран".

Фото: telegraf.com.ua

Вице-премьер Польши Ярослав Говин заявил, что польское правительство не согласится принять 7000 иммигрантов.

Об этом сообщает "Польское радио".

Комментарий Говина касается интервью депутата Корнеля Моравецкого (который является отцом нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого) из группы "Свободные и солидарные" изданию "Rzeczpospolita", в котором он сказал, что польское правительство должно выполнить декларацию предшественников и принять 7000 беженцев.

"Мы не согласимся, чтобы здесь появились какие-либо группы иммигрантов из исламских стран. Но этот вопрос следует отделить от предложения гуманитарных коридоров, открыть которые призывает Церковь", - сказал вице-премьер, министр науки и высшего образования Говин.

По его мнению, в этом деле должно состояться совещание объединенной правицы. "Я думаю, приближается момент, когда мы должны ответить положительно на призыв наших епископов", - добавил политик.

Как известно, принятие Польшей 7000 беженцев задекларировала в 2015 году тогдашняя глава правительства Ева Копач.