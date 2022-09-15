У СБУ повідомили, скільки колаборантів вдалося затримати під час визволення Харківщини: під перевірку потрапили 7000 осіб

У СБУ повідомили, скільки колаборантів вдалося затримати під час визволення Харківщини: під перевірку потрапили 7000 осіб

Також у процесі деокупації Харківської області було виявлено "касу" окупантів у розмірі 21 млн рублів.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За даними відомства, за останні кілька днів оперативники викрили та затримали 16 колаборантів, які під час окупації співпрацювали із ЗС рф. 13 громадянам, за даними СБУ, пред'явлено підозру, а 11 — обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У звільнених населених пунктах Харківської області після контрнаступу ЗСУ оперативники провели ретельну перевірку 7 тисяч громадян.

Понад те, як зазначають у СБУ, правоохоронці змогли виявити повні списки з даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які з ними співпрацювали, і реєстри "податкової служби". У зазначені документи загарбники вносили відомості про всі комерційні структури, які фінансували військову агресію проти України та сплачували податки до бюджету росії.

На деокупованій територію також виявлено підпільну "касу" у розмірі 21 млн рублів, яку росіяни залишили після провалу ЗС рф на Харківському напрямку.

У СБУ додали, що після деокупації та проведення ретельних перевірок розпочато кримінальні провадження за фактом державної зради та колабораційної діяльності.


Алексей Ионов, politeka.net





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